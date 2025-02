Flammen aus Triebwerk: Passagierjet muss notlanden

Der Aer-Lingus-Flug EI121 war am Dienstagnachmittag um 13.38 Uhr Ortszeit am Flughafen Dublin mit dem Ziel Orlando (Florida) gestartet. Nur 34 Minuten nach dem Abheben – die Maschine befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Höhe von erst 3800 Fuß (rund 900 Meter) – drehte sie um und musste auf dem Dubliner Flughafen notlanden.