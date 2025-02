WM-Gold an Französin! ÖSV-Damen enttäuschen

Hauser ließ „offenes Fenster“ ungenutzt

Die in der WM-Vorbereitung kränkelnde Hauser verzeichnete bei kniffligen Windbedingungen in beiden Anschlägen einen Fehlschuss. „Prinzipiell bin ich mit dem Rennen gar nicht so unzufrieden, auch was die Spur betrifft. Ich habe mich noch nicht ganz so wohl gefühlt, aber ich habe mich gut durchgebissen. Man hätte Null schießen müssen, dann wäre ein Fenster offen gewesen, das haben wir leider nicht ganz genutzt“, sagte Hauser zum ORF. Der Ex-Massenstartweltmeisterin fehlten mit der 30. Laufzeit eineinhalb Minuten auf die Siegerin, womit ihre Ausgangslage für das Verfolgungsrennen wenig vielversprechend ist. Gandler hat noch 20 Sekunden mehr aufzuholen. „Ich habe mich grundsätzlich gut gefühlt, bin aber nicht so in Fahrt gekommen“, sagte Gandler.