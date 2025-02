5 Jahre Haft für Vergewaltigung auf Bahnhofsklo

Nur in einem Fall hatte sich der Arbeitslose schuldig bekannt. Und das auch nur aufgrund eines Beweisvideos einer Überwachungskamera. So musste der arbeitslose Flüchtling zwangsläufig zugeben, vergangenen Frühling am Bahnhof Dornbirn eine 18-jährige Frau an deren Hintern begrapscht zu haben. An die anderen beiden ihm zur Last gelegten Taten will sich der Angeklagte in der Verhandlung nicht mehr erinnern. Besser gesagt, er streitet sie kategorisch ab.