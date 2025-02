15.000 Taferlklassler bekamen ihr erstes Zeugnis

Wie Kinder Schuldruck abbauen können

Die immer wieder für Diskussionen sorgen. Die „Krone“ wollte von Schulqualitätsmanager Julian Schreibmüller wissen, warum es Ziffernnoten braucht: „Sie geben klare Rückmeldung über den Leistungsstand und bieten eine standardisierte Möglichkeit, Leistungen zu vergleichen. Das kann die Motivation erhöhen“, so der 45-Jährige. Soft Skills wie Kreativität oder soziale Kompetenzen werden darin nicht abgebildet, „dafür ist aber die ergänzende differenzierte Leistungsbeurteilung da, die in der 5. bis 7. Schulstufe zusammen mit dem Jahreszeugnis und in der 8. Schulstufe gemeinsam mit der Schulnachricht ausgehändigt wird“, so Schreibmüller. Der auch die Nachteile der Noten kennt: Leistungsdruck, Stress oder Prüfungsangst.