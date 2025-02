Wiener Polizist bestreitet Misshandlungsvorwurf

Außerdem soll er dem Mann die Handschellen bewusst zu eng angelegt haben. Laut Anklage erlitt der 47-Jährige infolge des polizeilichen Vorgehens Rötungen an beiden Handgelenken, Abschürfungen am Ellenbogen und eine Schwellung am Knie. Die Staatsanwältin legte dem Polizisten Missbrauch der Amtsgewalt zur Last, was dieser vehement in Abrede stellte.