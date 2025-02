Feuerteufel zündete Kirchenbank an

Gegen 18.30 Uhr müssen die Vandalen am Donnerstagabend in Nenzing zugeschlagen haben: In der Kirche „Hl. Mauritius“ steckten die Unbekannten die Sitzauflage einer Kirchenbank in Brand. Zum Glück bemerkten kurze Zeit später einige Kirchgänger den Brand und alarmierten sofort die Einsatzkräfte per Notruf.