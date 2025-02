Neues Forensikwerkzeug: Das Sexom und seine Spuren

Als Mikrobiom wird die Gesamtheit aller Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze oder Viren bezeichnet, die in und auf uns leben – Schätzungen zufolge sollen es beim gesunden Menschen etwa eine Billiarde sein und damit rund zehnmal mehr, als wir Körperzellen haben. Die meisten Mikroorganismen befinden sich in unserem Darm, der daher gerne auch zweites Gehirn genannt wird, aber auch auf der Haut, den Schleimhäuten, Zähnen – und eben in und auf unseren Genitalien sind sie zu finden. Für forensische Untersuchungen von sexuellen Übergriffen könnte dies in Zukunft sehr nützlich sein.