Mama fieberte mit: „Von mir aus kann sie aufhören“

Robinson staunt über Erfolgshunger

Daran denkt die Tochter (noch) nicht, zumal sie als Gesamtweltcupführende beste Karten in Händen hält, das große Kristall ein zweites Mal nach 2019/20 zu gewinnen. Seither hat sie ihre Kompetenzen vor allem im Speedbereich an der Seite von Parade-Tieffliegerin Sofia Goggia entscheidend weiterentwickelt. Erst vor einem Monat gewann sie in St. Anton erstmals eine Abfahrt, kurz vor der WM legte sie in Garmisch Nummer zwei nach. Mit Super-G-Silber befreite sie sich bei der WM gleich im ersten Rennen vom größten Erfolgsdruck.