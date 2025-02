So profitieren auch Sie jetzt vom Trump-Effekt

Seit dem klaren Sieg von Donald Trump und den Republikanern am 5. November ist die Welt nicht mehr dieselbe. Zusammenbruch der deutschen Ampelregierung am Tag der US-Wahl, Waffenstillstand im Nahen Osten. Mehr als 100 Dekrete, Strafzölle, die Fantasie, Grönland zu annektieren. Die News aus Washington und vom Königshof in Mar-a-Lago kommen wie aus dem Maschinengewehr.