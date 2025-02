Kristoffersen kontert Kritiker: „Das beste Gefühl“

Seit fast zehn Jahren wohnt Kristoffersen in Österreich, und so lange fährt er auch in der Weltspitze mit. „Ich denke, das Schönste an meiner Karriere ist, dass ich schon über so lange Zeit auf einem hohen Level fahre. Das eine ist, drei, vier, fünf Jahre gut zu sein, aber über mehr als zehn Jahre, das ist eine andere Geschichte“, erklärte der Wahl-Salzburger. „Aber genauso schön ist es, dass ich es allen zeigen kann, nachdem mich nach einer nicht so guten Saison letztes Jahr jeder schon abgeschrieben hatte. Diesen Leuten das Gegenteil zu beweisen, ist eines der besten Gefühle in der Welt.“ Eine deutliche Ansage!