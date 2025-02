Mutter zog Tochter Kochlöffel über den Kopf

Die Anklage stützt sich auf die Aussagen der Tochter. Diese hatte ihre Mutter nach einem Vorfall im Dezember vergangenen Jahres bei der Polizei angezeigt. Dort gab sie an, von ihrer Mutter verdroschen worden zu sein. Dabei habe diese ihr zunächst mit dem Kochlöffel auf den Kopf geschlagen und ihr anschließend ein paar Ohrfeigen versetzt. Diese sollen so brachial gewesen sein, dass die 19-Jährige zu Boden stürzte. Das Opfer erlitt damals eine große Beule am Kopf und eine Schürfwunde an der Schulter.