Gratisangebote sollen Kunden in Innenstadt locken

„Die Landstraße wird über kurz oder lang eine Mischung aus Dönerbuden und Supermärkten werden. Die Politik hat versagt.“ Oder: „Wundert mich nicht, in Linz gibt es fast überall schon eine überteuerte Kurzparkzone. In Wels kosten zwei Stunden günstige ein Euro, und in der PlusCity oder im Lentia parkt man kostenlos und hat alles unter einem Dach. Das hat die Politik schlichtweg vergeigt.“ Unser Bericht in der Sonntagskrone über den desaströsen Zustand des südlichen Teils der Linzer Landstraße – das ist der Abschnitt zwischen Goethe- und Mozartkreuzung – sorgte nicht nur für viele Leserkommentare.