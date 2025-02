„Zum Wiener Opernball gehe ich nicht, aber …“

Und wieder taucht der Name von Helmut Werner im Zusammenhang mit einem Opernball auf. Allerdings ist hier die Rede von jenem, der letzte Woche in Dresden in der Semperoper stattfand. Dem Staatsgewalze am 27. Februar in Wien wollte er aber fernbleiben. Hat sich diesbezüglich etwas geändert? Wir fragten nach.