Was Helmut Werner Richard Lugner alles wünscht

Während Richard Lugner heute groß feiert, befindet sich Künstlermanager Helmut Werner mit Schützling Heino bei einem Mega-Open-Air in Deutschland bei der Arbeit. Jahrelang ging er mit „Richie Rich“ Seite an Seite in die Opernball-Schlacht um die Gunst der besten PR. Und sie siegten meistens – aber immer gemeinsam. Und zwar als Team. Das ist freilich alles Schnee von gestern, aber es gibt noch immer ein zartes Band, dass die beiden miteinander verbindet. Das ist etwas, was sich wohl die meisten nicht gedacht hätten. Doch dazu etwas später mehr.