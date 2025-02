Deutlicher Rückgang bei Geschäftsvolumen

Wie in vielen anderen Betrieben macht sich auch bei Meusburger die herausfordernde wirtschaftliche Lage in Europa bemerkbar. Dennoch sei es in schwierigem Umfeld gelungen, die Position als Marktführer in Europa abzusichern, betonte Geschäftsführer Guntram Meusburger. „Wir beobachten die Entwicklungen im Markt sehr genau und reagieren flexibel auf die veränderte Situation“, erklärte er.