Ohne Odermatt: Schweizer-Duo für Team-Kombi fix

Für die Schweizer treten am Mittwoch weiter Tanguy Nef und Alexis Monney, Daniel Yule und Justin Murisier sowie Marc Rochat und Stefan Rogentin als Paarungen an. Die Team-Kombi aus einer Abfahrt und einem Slalom-Lauf wird in Saalbach-Hinterglemm erstmals bei Weltmeisterschaften ausgetragen.