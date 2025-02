Berufschance: Schnuppern, testen und durchstarten

Ziel: Mädchen für die Technik begeistern

1500 Schüler können auf 17 Stationen in die Berufe Metalltechnik, Mechatronik und Kfz-Technik hineinschnuppern, Ziel ist vor allem Mädchen anzusprechen. „Es braucht Mut, um als Frau in einer männerdominierten Branche tätig zu sein, derzeit sitzen durchschnittlich drei Mädchen in einer Klasse, ein Erfolg wäre es, wenn es sieben sind“, so der Innungsmeister. Wer jetzt Interesse hat, kann sich unter www.mechatronik.at anmelden und die nächsten Tage vorbeischauen.