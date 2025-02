Bei „rollender Bombe“ einfach Radklammer geknackt

Am Montag gegen 0.30 Uhr ereignete sich auf der A8, in Gemeindegebiet Pram, in Fahrtrichtung Sattledt, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Klein-Lkw auf ein Sattelkraftfahrzeug auffuhr. Der polnische Fahrer (45) des Klein-Lkw wurde eingeklemmt und verletzt, war jedoch ansprechbar. Er wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus nach Ried im Innkreis verbracht. Der bislang unbekannte Lenker des Sattelkraftfahrzeuges wurde dabei nicht verletzt.