Durch Funde die Geschichte sichtbar machen

Das Team der Archäologie Burgenland holt Fundstücke durch Grabungen ans Licht. „Es geht darum, dieses Erbe darzustellen, gleichzeitig soll es auch ein Motor für den Kulturtourismus sein“, erklärt Leiter Nikolaus Franz. Manche werden nun vielleicht an Indiana Jones denken, jenen legendären Schatzjäger, der in den Hollywoodfilmen sagenhafte Artefakte entdeckte. „Man darf den abenteuerlichen Charakter der Archäologie nicht unterschätzen“, meint Franz mit einem Schmunzeln. So kämen auch im Burgenland immer wieder Anfragen wegen des legendenumwobenen Schatzes, der beim verschollenen Grab von Hunnenkönig Attila zu finden sein soll. Doch in Wirklichkeit ist Archäologie stark verschränkt mit anderen naturwissenschaftlichen Methoden, wie etwa den Geowissenschaften.