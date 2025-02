Gemeinden kooperieren für mehr Sicherheit

In der Gemeinde Frastanz kommt es im Bereich Letze – Fellengatter immer wieder zu Beschwerden über Fahrzeuge, die dort mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind – trotz zahlreicher Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, die die Gemeinde bereits ergriffen hat. Deswegen hat sich Frastanz nun an die Stadt Feldkirch gewandt, um gezielte Geschwindigkeitsmessungen durch die Stadtpolizei durchführen zu lassen – erfolgreich: Ein Bescheid der BH macht es nun möglich, dass die Feldkircher Beamten auch in Frastanz Raser aus dem Verkehr ziehen dürfen.