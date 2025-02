Großes Glück: Kärntner Zoo erwartet 35 Pythonbabys

„Den ersten Tag bleiben sie noch im Ei, erst am zweiten Tag wagen sie sich heraus“, erklärt die Reptilienexpertin. „Sie sind dann sehr aggressiv, beißen schnell zu. Schließlich ist alles eine Bedrohung für die Kleinen.“ Die Pythonbabys kommen dann zu anderen Zoos – so wird das Wildleben doppelt geschützt. „Man kann sie nicht aussetzen, weil sie Keime in sich tragen, die tödlich für Wildtiere sein könnten“, erklärt Happ. „Und wenn genug Pythons nachgezüchtet werden, werden keine aus der Wildnis entnommen.“