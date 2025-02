Palästinensische Buchhändler festgenommen

Der Besitzer der Buchhandlung Educational Bookshop Jerusalem vermutet, dass jemand sich über mehrere angebotene Werke beschwert hat. Plötzlich seien am Sonntag Polizisten in den Laden gestürmt und hätten die Titel der Bücher in arabischer und englischer Sprache mithilfe von Google übersetzt und rund 100 Bücher beschlagnahmt. Sie hätte dann seinen Sohn Ahmed und seinen Bruder Mahmud festgenommen, beklagte der Besitzer gegenüber Medien.