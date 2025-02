Tripper und Syphilis breiten sich in Europa aus

In den EU- und EWR-Staaten sind 2023 beinahe 100.000 Fälle von Gonorrhoe registriert worden, was ein Plus von 31 Prozent gegenüber 2022 bedeutete. Im Zehn-Jahres-Vergleich (gegenüber 2014) war es gar ein Zuwachs um 300 Prozent. Bei Frauen gab es die meisten Fälle in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen, in dieser Gruppe war mit einem Plus von 46 Prozent auch der größte Zuwachs an Fällen gegenüber 2023 zu verzeichnen. Bei Männern betrafen die anteilsmäßig meisten Fälle die Gruppe der 25- bis 34-Jährigen.