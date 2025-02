Freund von Swift-Attentäter nach Prozess enthaftet

Als Kind kam der Iraker mit seiner Familie nach Österreich, besuchte hier die Schule und machte eine Ausbildung – mindestens ab August 2023 soll er dann mit dem IS sympathisiert haben, so die Anklage gegen einen 19-Jährigen im Wiener Landesgericht. „Er hat da die ganze Bandbreite abgedeckt“, so der Staatsanwalt. Über soziale Netzwerke habe er Bilder und Videos mit Propaganda gepostet, später auch einen Treueschwur auf einen Führer der Terrormiliz.