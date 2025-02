Ungarn kurbeln Umsätze im Lebensmittelhandel an

„Preis-Leistungs-Verhältnis ein Thema“

Ähnliche Beobachtungen macht auch die Handelskette Spar in ihren Filialen. „Wir haben einen hohen Anteil an ungarischen Kunden, besonders in grenznahen Standorten“, berichtet Werbeleiter Hannes Glavanovits. Laut den Mitarbeitern in diesen Märkten würde der Anteil der ungarischen Kunden zwischen 30 und 40 Prozent liegen. „Besonders nachgefragt werden S-Budget-Produkte und Aktionsartikel – das Preis-Leistungs-Verhältnis ist also ein Thema“, führt Glavanovits weiter aus. Die Mitarbeiter in den Filialen berichten auch, dass einige Produkte bevorzugt in Österreich gekauft würden, weil sie den Kunden besser schmecken als vergleichbare Produkte in Ungarn,