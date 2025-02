Doskozil macht seine Bedenken gegen Hofer publik

Doskozil will keine „Verlierer“-Koalition

„Ja, schlussendlich ist Österreich regierbar, keine Frage“, so Doskozils Einschätzung der Optionen in der Bundespolitik. Die Verfassung gebe sehr viel Spielraum her. Eine „Koalition der Verlierer“ sei jedenfalls der falsche Ansatz. Damit befeuere man lediglich einen nächsten Wahlsieg der Freiheitlichen. Möglich sei, so Doskozil, die FPÖ auf das Wesentliche zu reduzieren, nämlich deren inhaltliche Versprechen. Dann werde die Partei auch den Wahrheitsbeweis antreten müssen.