Frühling war nur kurz zu Gast: Woche startet trüb

Dichte Wolken im gesamten Ostalpenraum

Während der ersten Stunden dominieren am Mittwoch im gesamten Ostalpenraum dichte Wolken. Örtlich kann es bei einer Schneefallgrenze zwischen tiefen Lagen und rund 1.000 Meter Seehöhe leicht regnen oder schneien, am meisten in den Landesteilen nördlich der Donau sowie im Südwesten Österreichs. Am Nachmittag steigen vor allem im Westen und Süden die Chancen auf Wolkenauflösung. Die Frühtemperaturen erreichen minus drei bis plus vier Grad, untertags sind ein bis zehn Grad zu erwarten. Am wärmsten wird es in den westlichen Landesteilen.