Hündin mit englischen Besitzern wieder vereint

Die inzwischen 13 Jahre alte „Daisy“ war im Jahr 2017 aus dem Garten von Rita und Philip Potter in dem beschaulichen Dorf Old Buckenham in der englischen Grafschaft Norfolk entführt worden. Trotz Hinweisen auf das Fahrzeug der Hundediebe und einer Social-Media-Kampagne blieb die Hündin verschwunden – bis sie in diesem Februar bei einer Routinedurchsuchung der Tierschutzorganisation RSPCA wieder auftauchte.