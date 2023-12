Hund nach 20 Stunden aus Wörthersee gerettet

Auch zweiter Hund riss sich los

Am 24. Dezember in der Früh zogen Hunde und Hundeführer in den Wald, durch das steile und durch den Raureif rutschige Gelände. Hundebesitzerin Beate Pottmann-Knapp, die als Psychotherapeutin unter anderem tiergestützte Therapie anbietet und um die heilsame Verbindung zwischen Mensch und Tier weiß, war natürlich dabei, stürzte aber bei dieser Suche, wobei sich ein zweiter Hund losriss und verschwand.