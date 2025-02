Musikbegeisterung aus drei Kontinenten

Zum sechsten Mal fand an der Stella-Privathochschule eine Werkwoche für Orchestermusiker statt, zum dritten Mal unter der Leitung der Geigerin Maria Wloszszowska. Teilgenommen haben Mitglieder der Iberacademy Medellin (Kolumbien) und der Bochabela Strings (Südafrika). Letztere, das Herzensprojekt von Klaus Christa, brauchen spätestens nach ihrem fulminanten Auftritt bei den Bregenzer Festspielen nicht mehr vorgestellt zu werden. Unterstützt wird dieses hoffnungsspendende Projekt von der Hilti Foundation. Nach einer Woche Probenzeit stellten diese jungen Musiker aus drei Erdteilen das Ergebnis vor, donnerstags und freitags, jeweils im Festsaal der Stella in Feldkirch. Das Programm war geeignet, sowohl den Interpreten wie auch dem Publikum Freude zu bereiten, enthielt es doch Mendelssohns beliebtes Violinkonzert und Beethovens humorvolle Sinfonie Nr.8, dazwischen ein Werk von Vilma von Webenau, der ersten Privatschülerin von Arnold Schönberg. Ihre „Kleine Ballettsuite“ mit ihren drei Sätzen wurde offenbar noch nie aufgeführt und erklang somit in Feldkirch zum ersten Mal. Es ist ein Stück voller Ideen in jedoch nicht immer nachvollziehbarem Ablauf. Vielleicht würde das Werk als Bühnenmusik mit der Handlung besser funktionieren als im Konzertsaal.