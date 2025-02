Assinger nach Silber: „Ich habe keine Träne mehr!“

Zwei Speedrennen bei der Heim-WM sind gefahren, zwei Medaillen für die ÖSV-Frauen bereichern den Medaillenspiegel: „Weltmeister und Vizeweltmeister klingt einmal verdammt geil“, meinte Assinger. Damit sollte die Euphorie im WM-Gastgeberland endgültig entfacht sein, 15.800 Fans waren am Samstag in Hinterglemm am Fuße des Zwölferkogels mit dabei. „Schauen wir, dass wir diesen positiven Input weiter mitnehmen in die anderen Bewerbe. Vielleicht geht auch noch etwas.“