Messerstecherei in Wien: Mann (21) festgenommen

Ein 21-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag nach einer Messerstecherei in der Lindengasse in Wien-Neubau festgenommen. Gegen 1.30 Uhr alarmierten Bewohner einer Wohnhausanlage die Polizei, nachdem auf der Straße eine Schlägerei zwischen drei Männern ausgebrochen war und sie hörten, dass einer der Beteiligten ein Messer bei sich haben soll.