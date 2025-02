Verdächtige Blutspuren: Mann attackiert Polizisten

Aufgrund eines hörbaren Streits wurden Wiener Polizeibeamte in der Nacht auf Samstag zu einer Wohnung in Wien-Simmering gerufen. Beim Eintreffen wollten sowohl ein Mann als auch eine Frau die Wohnung verlassen. Die Beamten schöpften Verdacht, denn beide hatten sichtbar Blut an Händen und Kleidung.