BH: „Fehler in Kommunikation mit dem Jugendlichen“

Die Landesrätin betonte aber ebenfalls, dass die Evaluierung der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2023 dem KJH-System Vorarlberg grundsätzlich ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt habe. 2024 leisteten die Kinder- und Jugendhilfen in 2319 Fällen Erziehungsunterstützung. In 397 Fällen kamen die Heranwachsenden in Einrichtungen, in 267 Fällen zu Pflegefamilien.