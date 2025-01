Behörde ließ 16-Jährigen in Obdachlosigkeit

Kam bei Bekannten und in Notschlafstelle unter

Der Jugendliche hatte laut dem Land Vorarlberg unter anderem die Unterkunft verlassen, obwohl er krank gewesen war. In einer Stellungnahme ist von einer „krassen und fortgesetzten Missachtung der (...) geltenden Regeln“ die Rede. Nach seinem Rauswurf aus der Wohngemeinschaft kam der Bursche bei verschiedenen Bekannten und in einer Notschlafstelle unter. Die Kinder- und Jugendhilfe kümmerte sich nicht mehr um ihn.