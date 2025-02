Nachbar (73) rettet Frau (82) vor Flammentod

Feuerwehr war rasch zur Stelle

Kurz darauf traf ein Großaufgebot an Feuerwehren ein. „Die Einsatzkräfte waren binnen zehn Minuten an Ort und Stelle“, zeigt sich Legat gegenüber der „Krone“ erleichtert. Er erzählt: „Das Feuer breitete sich so rasch aus, dass wir angrenzenden Nachbarn große Angst um unsere Häuser hatten.“