Franzobel: Ein wahres Schicksal im „Menschenzoo“

Sie waren selbst ein Monat in Grönland. Was ist Ihre stärkste Erinnerung?

Das Essen von roher Robbe, das Zerteilen von Narwalen und die mächtige, grandiose Natur. Im Gegensatz zu den Inuit in Kanada und Alaska leben die Menschen hier noch sehr traditionell. Jede Familie hat rund ein Dutzend Schlittenhunde. Es gibt ja in ganz Grönland vielleicht 10 Kilometer Straße. Die Jagd erfolgt teilweise noch immer mit Harpune und Kajak.