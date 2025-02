Amazon liefert ab sofort Waren am selben Tag

Bestellung von Montag bis Freitag bis 11 Uhr

Hunderttausende Produkte, die bis 11 Uhr (Montag-Freitag) bestellt werden, kommen noch am selben Tag bis 22 Uhr an, erklärte Amazon in einer Aussendung. Für Amazon-Prime-Kundinnen und -Kunden ist die Lieferung am selben Tag ab einem Bestellwert von 20 Euro kostenlos, während für Bestellungen unter diesem Betrag eine Gebühr von 4,99 Euro anfällt. Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft zahlen für die „Same-Day“-Lieferung 9,99 Euro.