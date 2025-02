Wirtschaftskammer mit neuer Serviceveranstaltung

Bei einem gemütlichen Frühstück will man dabei mit den Mitgliedern ins Gespräch kommen und daran erinnern oder überhaupt informieren was die Wirtschaftskammer für Services anbietet. Denn das ist vielfältig. „Wir haben bei der Veranstaltung einen Bauchladen voller Produkte mit. Denn wir wollen ersten Ansprechpartner für unsere Mitglieder sein. Wir wollen wissen, was haben sie für Anliegen, wo drückt der Schuh. Denn die Zeit ist gerade sowohl politisch als auch wirtschaftlich keine einfache. Aber eines ist klar. Die Wirtschaft ist unverzichtbar,“ so Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth. Er bat die Mitglieder auch wählen zu gehen. „Damit wir eine so gute Interessensvertretung bleiben, die auch überparteilich agieren kann.“