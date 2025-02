Hoeneß hat Wunsch-Spieler noch nicht abgeschrieben

Der Name Florian Wirtz steht auf Bayerns Wunschliste nach wie vor ganz oben. Auch wenn ein Transfer im Winter gescheitert war, so stellt Ehrenpräsident Uli Hoeneß weiter klar: „Wenn neben Jamal Musiala vielleicht auch irgendwann mal der Wirtz beim FC Bayern spielt, dann können wir noch ruhiger in die Zukunft schauen.“