Milde Bewährungsstrafe für Ex-OeNB-Mitarbeiter

Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger klärt auf: „Mein Mandant war mit Martin Pucher befreundet.“ Man hätte die Liebe zum Fußball geteilt – natürlich keine Rechtfertigung. „Ihm ist das so unangenehm. Er hat alles verloren. Sein Leben ist quasi vorbei“, kündigt der Anwalt ein Geständnis an. Was den Prozess wesentlich abkürzt. Zeugen werden deswegen nämlich keine mehr benötigt. Ex-Commerzialbankvorständin Franziska Klikovits – sie ist wegen Puchers Verhandlungsunfähigkeit die Hauptangeklagte im Riesenprozess in Eisenstadt – kann also wieder nach Hause gehen.