Brennendes Plädoyer für Polizisten-Schuldspruch

„Alles ist schiefgegangen“

Von Anfang an gestand der Beamte die Schuld ein. Er hatte von einer Kollegin einen Akt über einen Brand in Puchenau übernommen, aber nicht ordentlich zu Ende geführt. „Es ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte“, sagte der zweifache Familienvater. „Das ist untertrieben“, entgegnete die Richterin. Denn der Polizist hatte wissentlich in dem Abschlussbericht geschrieben, dass ein Brand in einem Haus in Puchenau von einer Nachttischlampe ihren Ausgang genommen hatte. Obwohl es zwei Brandstellen gab, obwohl die Lampe unbeschädigt war und obwohl in einem Amtsvermerk die Kollegin bereits von einer Vorsatztat gesprochen hatte. „Sie haben sich diesen Amtsvermerk siebenmal angesehen“, sagte die Richterin - auch am Tag, als er den Abschlussbericht wegschickte.