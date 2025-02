AMS meldet zu Monatsbeginn wieder mehr Arbeitslose

Wie reagiert das AMS auf die steigende Zahl der Klienten? „Wir setzen zu Beginn der Arbeitslosigkeit auf intensive Vermittlungsunterstützung und verstärkt auf Aus- und Weiterbildung. Unser Ziel ist es, die Jobchancen arbeitsloser Personen zu verbessern und den Fachkräftebedarf der Wirtschaft zu decken“, erklärte Bereuter. So befanden sich Ende Jänner exakt 2561 Männer und Frauen in Schulungen – das ist ein Plus von 235 (10,1 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr.