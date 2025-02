Kicker hatte nach Training 124 km/h am GPS-Tracker

Die Zeit bis zum Transferschluss tickt. In Österreich läuft sie Mittwoch, 24 Uhr, ab! Damit verrinnt sie für am Abstellgleis stehenden Kicker wie für Mehmet Ibrahimi noch schneller. Der Blau-Weiß-Legionär konnte in Linz nur einmal verblüffen: Als sein GPS-Gerät nach dem Training 124 km/h anzeigte.