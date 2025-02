Neuer Chef von Julius Bär verschärft Sparkurs

Gewinn verdoppelt, Wachstum dennoch schwach

2023 hatte die Privatbank noch einen deutlichen Rückgang des Gewinns um die Hälfte gemeldet. Gründe dafür waren hohe Abschreibungen an die insolvente Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft in Wien befindet.