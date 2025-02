Wien: Mordversuchsopfer erneut brutal überfallen

Das Opfer wird im Rollstuhl in Saal 201 im Wiener Landesgericht gebracht. Die Frau musste zwei schreckliche Gewalttaten über sich ergehen lassen. Erst vor weniger als zwei Jahren hat ihr Ex-Partner versucht, die Polin umzubringen. Jetzt ist ein 28-jähriger Niederösterreicher, den sie nicht kannte, angeklagt. Er versuchte, sie im August 2024 vor einem Obdachlosenquartier in Wien-Hernals zu vergewaltigen. Und muss dafür lange in Haft.