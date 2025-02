Was man bei der Ski-WM beim Mitfiebern im Job darf

Am Dienstag startet die Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm. Alle Bewerbe finden um die Mittagszeit herum statt. Bei aller Begeisterung und allem Daumendrücken für die unsere Ski-Asse sollten Beschäftigte immer daran denken, dass sie ihren Job riskieren, wenn sie ohne Erlaubnis des Arbeitgebers in der Arbeitszeit fernsehen oder dabei Alkohol trinken, warnt die AK OÖ.