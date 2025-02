Das sagt Olympiasieger Strolz zur Nichtnominierung

Gratulation und Daumendrücken

Das letzte vakante Ticket sicherte sich am Ende der Tiroler Dominik Raschner. „Der Raschi hat den Startplatz bei der WM verdient. Er ist schon das ganze Jahr sehr stark Ski gefahren. War vor allem in den Trainings sehr, sehr schnell und hat bei den Rennen leider nicht das zeigen, was er könnte“, gratulierte Strolz. „Ich gratuliere ihm und wünsche ihm alles Gute für die Heim-WM. Genauso wie allen anderen Teamkollegen und hoffe, dass sie zeigen können, was in ihnen steckt.“

Der Warther verriet auch, wie es mit ihm weitergeht. „Ich werde jetzt ein paar Tage daheim brauchen“, so der Head-Pilot. „Dann werde ich die Ärmel hochkrempeln, weitertrainieren, weiterkämpfen und weiterhin Gas geben.“