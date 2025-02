„Tut mir unendlich leid für die Mannschaft“

Djuricin feierte übrigens nicht nur seine Premiere für Stripfing. Zum ersten Mal in der Karriere wurde er ausgeschlossen. „Fühlt sich nach 14 Jahren komisch an. Es tut mir unendlich leid für das Team. Wir hatten die besseren Torchancen, uns viel mehr verdient.“ Muss man so unterschreiben „Ein super Gradmesser“Was bleibt, ist Zuversicht: Austrias Partnerklub sieht sich für den Frühjahrsauftakt in drei Wochen gegen Amstetten gewappnet.

„Ein super Gradmesser“

„Wenn wir so spielen, brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen, werden wir den Klassenerhalt in Liga zwei schaffen.“ Glaubt auch sein Trainer: „Das war für uns ein super Gradmesser“, weiß Sulimani. „Wir sind in der Konstellation erst drei Wochen zusammen, haben uns gegen einen Bundesligisten teuer verkauft.“