Kirchenwirt bastelt für FPÖ an der neuen Koalition

Michael Fürtbauer (53) aus Ohlsdorf gehört zu den wichtigsten Verhandlern der FPÖ. Der Oberösterreicher sitzt in der Gruppe Steuern und Finanzen. In seinem Brotberuf bedient er Gäste – als Chef des Kirchenwirts in seiner Heimatgemeinde. Wer ist der Mann, auf den Parteiobmann Herbert Kickl so viel hält?